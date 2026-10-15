رئيس وزراء بلغاريا يخالف نهج قادة الاتحاد الأوروبي ويدعم صفقة الديزل بين ترامب بوتين

أعلن رئيس الوزراء البلغاري، رومن راديف، اليوم /الخميس/ تأييده لصفقة إمدادات الديزل، المتفق عليها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في تحد للعقوبات الغربية، وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تواجهها الاتفاقية.

وقال راديف، عند وصوله للمشاركة في قمة استثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي تستمر يومين، حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية: "هل تعلمون ما هي مشكلتنا الآن في أوروبا؟ إنها أسعار الوقود المرتفعة.. نحن نقدر أي خطوة من شأنها خفض أسعار الوقود وضمان قدرتنا التنافسية".

وأضاف: " "أنا لا أدعم الضربات على أي مصافي نفط، ولا أدعم الضربات على أي محطات طاقة، لأن هذا يرتد علينا بنتائج عكسية، فالأسعار في أوروبا تشهد ارتفاعا جنونيا".

ووضعت هذه التصريحات، رئيس الوزراء البلغاري في مواجهة مباشرة مع نظرائه من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين أدانوا الاتفاقية بشدة ووصفوها بأنها خطيرة ومحفوفة بالمخاطر؛ حيث خففت الولايات المتحدة بموجبها العقوبات المفروضة على واردات الديزل الروسي حتى شهر أبريل 2027 لإتمام الصفقة.

من جانبها، صرحت الممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في وقت سابق اليوم، بأن "صفقة الديزل تمثل هدية للرئيس الروسي في وقت تكثف فيه روسيا قصفها".

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عن أسفه قائلا: "نحن نأسف بشدة لهذا الاتفاق بشأن الديزل.. إنه ليس جزءا كبيرا بطبيعة الحال، ولكنه يظل مع ذلك في الاتجاه الخاطئ".