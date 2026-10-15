مصطفى بكري لـ الرئيس السيسي: الشعب المصري لن ينسى سنوات الفوضى وتحمل الأعباء من أجل الوطن

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلالها أهمية الذاكرة الجماعية للشعب المصري في تقييم التجربة الوطنية، وعدم اختزال مسيرة الدولة في أزمة واحدة أو مرحلة بعينها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، «بقول للرئيس السيسي كلمة من القلب، إحنا في زمن الكلمة فيه سريعة، والحكم أسرع، والناس بتحكم على التجربة من أزمة واحدة، ولكنك تحدثت عن الذاكرة الجماعية».

ولفت إلى أن الشعب المصري لم ينسَ الفترة التي كانت فيها الدولة، بحسب وصفه، معرضة للفوضى والخطر والانهيار، مشيرًا إلى أن المصريين يتذكرون سنوات الاضطراب والتحديات التي مرت بها البلاد.

التحديات التي واجهتها الدولة

وأشار إلى أن الشعب المصري تحمل ضغوطًا وأعباءً اقتصادية ومعيشية كبيرة من أجل بلده، مؤكدًا أهمية النظر إلى التجربة المصرية في سياقها الكامل، مع مراعاة التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.