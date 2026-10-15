مصطفى بكري: تثبيت أسعار المواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026 رغم الظروف العالمية الصعبة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت الأسعار الحالية للمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026، في ضوء دراسة التطورات المحلية والعالمية المرتبطة بأسواق الطاقة.

وقال مصطفى بكري، أن قرار تثبيت الأسعار جاء بعد دراسة المتغيرات الاقتصادية وتحركات أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف والتحديات التي تشهدها الأسواق الدولية.

رغم الظروف العالمية الصعبة

وتابع أن القرار يستهدف الإبقاء على الأسعار الحالية وفقًا للمحددات التي جرى تقييمها، رغم الظروف العالمية الصعبة والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة.