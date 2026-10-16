لا تعديلات دستورية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي مش هيترشح بعد انتهاء مدته

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدستور وموعد انتهاء مدته الرئاسية، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد عدم إجراء تعديلات دستورية، وأن مدته ستنتهي في عام 2030.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر، إن الرئيس أوضح أنه لن يترشح بعد انتهاء الفترتين الرئاسيتين، وسيترك الأمر وفقًا لما ينص عليه الدستور، مضيفًا أن هذا الموقف لم يكن متوقعًا من كثيرين.

وأشار أديب إلى أن تصريحات الرئيس تفتح النقاش حول مستقبل المشهد السياسي بعد انتهاء مدته الرئاسية في 2030، في ظل تأكيده عدم المساس بالدستور.