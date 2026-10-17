بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الجدل الدائر بشأن المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر بعد انتهاء مدة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2030، مشيرًا إلى أن هناك أسماء بدأت تظهر في النقاشات حول من يمكن أن يتولى المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر، إن الرئيس أعلن التزامه بانتهاء مدة حكمه في 2030، مضيفًا: «اللي يضحك إن فيه ناس طلعت وبدأت تقترح أسماء غريبة، وفي ناس بدأت تطرح نفسها للرئاسة وهي غير مؤهلة».

عمرو أديب يطرح تساؤلات حول شكل الانتخابات الرئاسية في 2030

وفي سياق متصل، تحدث عمرو أديب عن التساؤلات المبكرة بشأن شكل المنافسة السياسية بعد انتهاء المدة الرئاسية الحالية، وما إذا كانت الأحزاب ستقدم مرشحين، أو سيظهر مرشحون آخرون خلال الفترة المقبلة.

وقال أديب إن إعلان الرئيس انتهاء مدته في الحكم عام 2030 فتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات، مضيفًا: «هل الأمر هيكون مفتوح؟ هل الرئيس هيرشح شخص؟ هل مصر هتلتزم باختيار ابن بار من القوات المسلحة؟ وهل الأحزاب هترشح؟».