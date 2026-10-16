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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمل عمار: كلمات الرئيس السيسي تؤكد الدور المحوري للمرأة في بناء وعي الأجيال الجديدة

الرئيس
الرئيس
أمل مجدى

أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ اعتزازها بما أكده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، بشأن أهمية دور المرأة المصرية المحوري في توعية الأبناء والأحفاد بالحقائق، وتنشئة أجيال قادرة على فهم ما يدور حولها وإدراك التحديات التي تواجه وطنها.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن كلمات فخامة الرئيس تعكس تقديره لمكانة المرأة المصرية ومسؤوليتها الكبيرة في بناء الإنسان، فهي التي تغرس في نفوس أبنائها قيم الانتماء وحب الوطن، وتسهم في تكوين شخصيات واعية قادرة على التفكير السليم والتمييز بين الحقيقة والشائعة، بما يعزز تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن هذه الرسالة تتسق مع الجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة من خلال برامجه ومبادراته الممتدة إلى مختلف محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها مبادرة «معًا بالوعي نحميها»، التي تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتستهدف تعزيز المعرفة بالقضايا المجتمعية التي تمس حياة المرأة والأسرة المصرية.

وشددت المستشارة أمل عمار على أن ما أكده فخامة الرئيس يمثل مسؤولية وطنية متجددة وحافزًا لمضاعفة الجهود، مؤكدة عزم المجلس تكثيف أنشطته التوعوية وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسر المصرية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، إيمانًا بأن بناء الأجيال يبدأ من بناء الإنسان، وأن المرأة المصرية كانت وستظل في مقدمة من يصنعون مستقبل هذا الوطن ويحافظون على هويته وقيمه.

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