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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في الجلسة التحضيرية حول الحماية الاجتماعية ضمن الاستعدادات لعقد «منتدى مصر 2026»

المجلس القومي للمرأة يشارك في الجلسة التحضيرية حول الحماية الاجتماعية ضمن الاستعدادات لعقد «منتدى مصر 2026»
المجلس القومي للمرأة يشارك في الجلسة التحضيرية حول الحماية الاجتماعية ضمن الاستعدادات لعقد «منتدى مصر 2026»
أمل مجدى

في إطار الاستعدادات لعقد «منتدى مصر 2026»، شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الجلسة التحضيرية التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية، وذلك في ختام سلسلة الجلسات التحضيرية التي يعقدها المركز ، بمشاركة ممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، تمهيدًا لانطلاق المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي على أهمية التوسع في المبادرات التنموية التي تستهدف معالجة مشكلات القرى وفقًا لاحتياجات كل قرية، مع تشجيع رجال الأعمال على الإسهام في تنمية القرى التي ينتمون إليها، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويلبي احتياجات المواطنين.

و شددت نائبة رئيسة المجلس على أهمية دعم الأسر البديلة الكافلة للأطفال، بما يسهم في توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم، فضلًا عن تعزيز الترابط الأسري وترسيخ مسؤولية الأبناء تجاه كبار السن، بما يدعم تماسك الأسرة المصرية ويحد من اللجوء إلى دور رعاية المسنين.

كما أكدت على ضرورة تعزيز التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتطوير آليات حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

هذا وقد تطرقت المناقشات إلى أهمية تطوير قواعد البيانات وتكاملها، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة استهداف برامج الدعم ويضمن وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير فرص عمل مستدامة تعزز قدرتها على الاعتماد على الذات.

وتأتي مشاركة المجلس القومي للمرأة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم المبادرات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المرأة والأسرة المصرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

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