القومي للمرأة يهنئ المحامية المصرية إنجي بدوي لفوزها بجائزة قاعة مشاهير صانعات الصفقات

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى المحامية المصرية إنجي بدوي، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الشركات والاندماج والاستحواذ بمكتب ذو الفقار وشركاه، بمناسبة فوزها بجائزة «قاعة مشاهير صانعات الصفقات» (Women Dealmakers Hall of Fame Award)، ضمن جوائز IFLR للشرق الأوسط لعام 2026، التي أُقيمت في دبي.



وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن فوز المحامية إنجي بدوي بهذه الجائزة يعكس ما تحققه المرأة المصرية من نجاحات متميزة في مختلف المجالات المهنية، وما تمتلكه من كفاءة وخبرات تؤهلها لتولي المناصب القيادية وتحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت رئيسة المجلس إلى أن النماذج النسائية المصرية الناجحة تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من النساء والفتيات، وتجسد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، وإتاحة الفرص أمامها للاستفادة من قدراتها وخبراتها بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.



جدير بالذكر يأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها المهنية المتميزة في مجال المحاماة، وخبرتها التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع الشركات والاندماج والاستحواذ، فضلًا عن إسهاماتها في تقديم الاستشارات القانونية لعدد من الصفقات الكبرى في المنطقة.

يُذكر أن جوائز IFLR للشرق الأوسط تُعنى بتكريم الإنجازات المتميزة في مجالات القانون المالي وقانون الشركات والصفقات الكبرى، بما يشمل الاندماج والاستحواذ والتمويل.