قومي المرأة يؤكد أهمية تعزيز التعاون المصري الأردني في دعم المشاركة الاقتصادية للسيدات

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أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والأردن في المجالات التنموية المختلفة، خاصة البرامج المتعلقة بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الثلاثاء، وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيسة الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب آفاق التعاون في إطار المنظمات العربية والإقليمية والدولية، لا سيما منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

واستعرضت بني مصطفى الجهود الوطنية الأردنية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما يسهم في دعم تمكينها وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات.