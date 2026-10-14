قومي المرأة: تجديد انتخاب أماني عصفور برئاسة مجلس الأعمال الإفريقي يجسد قدرات المرأة المصرية

​قدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار التهنئة للدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس ، بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة لمجلس الأعمال الإفريقي (Africa Business Council) لفترة ولاية ثانية.

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وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز القاري الجديد الذي يجسد كفاءة وقدرة المرأة المصرية على تولي القيادة في المحافل الإقليمية والدولية الكبرى، مؤكدة على أن إعادة انتخاب الدكتورة أماني عصفور يعكس التقدير الكبير لجهودها الحثيثة ودورها الفاعل في دفع عجلة التكامل الاقتصادي والتجاري، وتمكين قطاع الأعمال والقطاع الخاص في القارة الإفريقية، مؤكدة أن الدكتورة أماني عصفور تُعد نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية المتميزة التي ترفع اسم مصر عالياً في كافة المحافل، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها ومواصلة مسيرة العطاء لخدمة قضايا التنمية المستدامة في إفريقيا.