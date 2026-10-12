قومي المرأة يشارك في افتتاح مكتب قطر الخيرية بمصر

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية بجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من الوزراء ورؤساء المجالس والهيئات وعدد من اعضاء المجلس القومي للمرأة، والشيخ حمد بن ناصر جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، ولفيف من الشخصيات العامة.

و على هامش مشاركتها فى اللقاء، أكدت المستشارة أمل عمار أن تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية والعربية يمثل ركيزة أساسية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في مواجهة التحديات المجتمعية، مشددةً على أهمية توسيع آفاق الشراكة في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني والتنموي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز جهود تمكين المرأة المصرية، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمامها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، موضحة أن الاستثمار في المرأة والأسرة يمثل استثمارًا في استقرار المجتمع وتقدمه،و مؤكدةً أهمية بناء شراكات مؤسسية فاعلة تُترجم إلى برامج ومبادرات ملموسة، تحقق أثرًا مستدامًا في حياة المرأة والأسرة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرةً على تحقيق التنمية الشاملة.



يأتي افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر في إطار تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني، وفتح آفاق جديدة للشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.