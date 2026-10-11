"قومي المرأة" ينعى المضيفة المصرية عزة رمزي بعد وفاتها في استهداف مطار الرياض

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نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، المضيفة المصرية عزة رمزي محمد حسن العاملة بشركة طيران ناس السعودية، التي توفيت متأثرة بإصابتها في حادث استهداف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة، داعية الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعربت عن تضامنها مع أسر المصابين المصريين جراء الحادث، متمنية لهم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ أبناء مصر من كل سوء.