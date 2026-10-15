المجلس القومي للمرأة ينظم فعالية «ثلاثة أعوام من الدروس والإنجازات وآفاق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة (2024–2026)»

نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، فعالية «ثلاثة أعوام من الدروس والإنجازات وآفاق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة (2024–2026)»، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، والسفير وان جون كيم ، سفير جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية، والسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة سو يونغ بارك، مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) الكورية في مصر، إلى جانب ممثلين عن السفارة الكورية ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وخريجي البرامج التدريبية التي تنفذها الوكالة.



وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها بالمشاركة اليوم في رحلة من التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، امتدت على مدار ست سنوات، وشكّلت نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة والخبرات، والاستثمار في بناء الإنسان.

وأضافت رئيسة المجلس إن لقاء اليوم فى أعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى جمهورية كوريا والتى توجت بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك فى مختلف المجالات ، وتابعت قائلة:"وننتظر للمرأة نصيب كبير."



واعربت رئيسة المجلس عن خالص تقديرها لحكومة جمهورية كوريا، وسفارتها بالقاهرة، ووكالة التعاون الدولي الكورية ، على هذا التعاون البنّاء، الذي يعكس عمق العلاقات المصرية الكورية، وحرص الجانبين على تحقيق نتائج ملموسة تخدم أولويات التنمية، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة، باعتباره مجلسا قوميا مستقلا والآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، يؤمن بأن قوة المؤسسات تبدأ من كفاءة كوادرها، وأن نجاح أي سياسة أو برنامج لا يُقاس فقط بحسن التخطيط، وإنما بقدرته على إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع ، ومن هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع «كويكا»، التي شهدت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2026 تنفيذ ست دورات تدريبية، استفاد منها نحو 90 مشاركً ومشاركة من المجلس، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الشريكة، ومن بينها وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ووزارة الشباب والرياضة ، حيث تنوعت هذه التدريبات بين مصر وكوريا، واستمرت كل دورة لمدة أسبوعين، بمشاركة القيادات العليا والمتوسطة والمستويات التنفيذية والإدارية، وركزت على دعم سياسات المساواة بين الجنسين، والمشروعات الصغيرة، ومناهضة العنف ضد المرأة.



وأضافت المستشارة أمل عمار أن الأهم أن هذا البرنامج لم يقتصر على نقل المعرفة، بل اتخذ مسارًا متكاملًا بدأ ببناء القدرات في صياغة السياسات، ومرورًا بإعداد خطط العمل، وصولًا إلى تطوير مشروعات وسياسات قابلة للتطبيق، وهو ما يمثل القيمة الحقيقية لهذا التعاون، الذى أتاح لخمس من الموظفات بالمجلس فرصة الحصول على درجة الماجستير في مجال التنمية الدولية بجامعتي إيوا وسول في جمهورية كوريا، وهو ما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.



كما امتد التعاون كذلك إلى تنفيذ ثلاث مشروعات بالشراكة مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، ومن بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يؤكد أهمية تكامل الجهود الدولية مع الأولويات الوطنية.



واضافت رئيسة المجلس، اننا اليوم لا نحتفل فقط بختام برنامج تدريبي امتد لسنوات، بل نحتفي بما أتاحه من فرص لبناء كوادر قادرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ ، ووجهت كلمة الى زميلاتها وزملائها الحاضرين والذين شاركوا في هذه البرامج إن القيمة الحقيقية لما اكتسبوه من معرفة وخبرات تبدأ من اليوم؛ حين تتحول هذه المعرفة إلى أفكار جديدة، ومبادرات أكثر فاعلية، وخدمات أفضل تصل إلى المرأة المصرية في مختلف ربوع الجمهورية فكل مهارة اكتسبوها، وكل خبرة يوظفوها في عملهم، تنعكس في النهاية على قدرة مؤسساتنا على أداء رسالتها وخدمة مجتمعنا، مؤكدة تطلعها نحو مواصلة التعاون مع الجانب الكوري، والبناء على ما تحقق، خاصة في مجالات تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكدت المستشارة أمل عمار ان هذه الشراكة الرائدة أثبتت أن التعاون الناجح لا يُقاس بعدد الدورات أو اللقاءات، وإنما بما يتركه من أثر مستدام، وبما يفتحه من آفاق جديدة للعمل والإنجاز.



واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها ، بتجديد خالص الشكر والتقدير لسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، ولكل الجهات والمؤسسات التي أسهمت في نجاح هذا البرنامج، وخصت بالشكر والتقدير جميع المشاركين والمشاركات على الجدية والالتزام ، قائلة:" ونحن نختتم اليوم هذه المرحلة من التعاون، فإننا نتطلع أن تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك، تحقق مزيدًا من النتائج الملموسة لصالح المرأة المصرية، وتسهم في دعم مسيرة التنمية في لوطننا العزيز".



وخلال كلمته، أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الندوة تأتي تتويجًا لثلاث سنوات من التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، من خلال برنامج بناء القدرات المشترك مع وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، مشيدًا بالشراكة المستدامة مع الوكالة، ومؤكدًا أهمية دور المجلس القومي للمرأة كشريك وطني رئيسي في دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الابتكار، مؤكدًا أن دعم المشروعات التي تقودها المرأة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



وأوضح أن التعاون المشترك على مدار السنوات الثلاث الماضية أسهم في تحقيق عدد من الإنجازات، من بينها تطوير السياسات الداعمة لتشغيل المرأة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات مسؤولي المجلس القومي للمرأة والجهات الحكومية ذات الصلة من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب دعم رائدات الأعمال وتعزيز قدراتهن في مجالات الشمول المالي والنفاذ إلى الأسواق والقيادة، كما أتاح فرصًا لتبادل الخبرات المصرية والكورية وتطبيق المعارف المكتسبة عمليًا، فضلًا عن دمج القضايا المرتبطة بتمكين المرأة والبيئة والتكنولوجيا، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر استدامة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المصرية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، مؤكدا تطلع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى البناء على ما تحقق من نتائج، وتوسيع آفاق التعاون مع وكالة التعاون الدولي الكورية ، واستمرار برامج بناء القدرات والتعاون الفني، بما يعزز جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، ويدعم مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وخلال كلمته، أعرب السفير كيم وون جين، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في الفعالية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال بناء القدرات، ودعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة.



وأشار السفير الكوري إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الأسبوع الماضي شهدت اتفاق قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أولوية طويلة الأمد، مشيرًا إلى جهود كوريا في دعم هذا الملف، لا سيما من خلال برنامج بناء القدرات الذي تنفذه الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية وشركاء التنمية، بما يسهم في تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر.



كما أعرب عن تطلعه إلى أن تمثل الفعالية فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين من المجلس القومي للمرأة، ووكالة التعاون الدولي الكورية ومتطوعيها، وخبراء وكالات الأمم المتحدة، بما يعزز الشراكات ويدعم توحيد الجهود الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديًا.



وعقب الكلمات الافتتاحية ، ثم عُرض فيلم قصير يتناول رحلة البرنامج التدريبي وتجربة المشاركين خلال الإعوام الماضية.