بأمر الرئيس السيسي.. القوات المسلحة تؤدي التحية العسكرية للأشقاء في الخليج

بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدت القوات المسلحة التحية العسكرية للأشقاء في الخليج، بعد أن وجه الرئيس الشكر والتقدير لهم، مشيرًا إلى دعمهم لمصر في عام 2013، وإرسال سفن القمح والبوتاجاز والغاز دون مقابل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن التماسك الوطني ووحدة الصف والوعي بحقائق الأمور ستظل عوامل حاسمة في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته وإنجازاته.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نجاح مصر خلال السنوات الماضية في تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وإنجازات تنموية في مختلف القطاعات لا يعني انتهاء التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أن التماسك الوطني ووحدة الصف والوعي بحقائق الأمور ستظل عوامل حاسمة في حماية الوطن.

