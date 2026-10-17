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أوائل الكليات العسكرية والجامعات يقدمون درع الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للرئيس السيسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أوائل الكليات العسكرية والجامعات يقدمون درع الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

قدم خريجو الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية المصرية، درع الأكاديمية والكليات العسكرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم أوائل الجامعات المصرية درع الجامعات المصرية له، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية المصرية.

كما وجه خريجو الأكاديمية والجامعات المصرية رسالة للسيد الرئيس السيسي مفادها أنهم جميعا جاهزون من أجل الدفاع عن الأراضي المصرية، متعهدين بالعمل والجهد والإرادة من أجل حماية هذا الوطن.

وقد منح السيد الرئيس السيسي الأنواط لأوائل الخريجين من طلاب الاكاديمية والكليات العسكرية.

حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الأكاديمية العسكرية المصرية درع الأكاديمية حفل تخرج

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