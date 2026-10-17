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موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

ناصر منسي
ناصر منسي
محمد بدران   -  
يارا أمين

دافع هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن انتصارات الفريق الأبيض، منتقدًا التقليل من نتائجه في الدوري المصري والبطولات الإفريقية، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن ناصر منسي أخطأ ويستحق العقاب، عقب تصرفه خلال مواجهة الجيش الرواندي.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «من يريد سقوط نادي الزمالك يختزل الانتصارات في الدوري وكذلك إفريقيا بأن الزمالك محظوظ وموفق ولكنه غير جيد».

وأضاف: «وهذه العبارات لا تنطبق على الآخرين، فعندما يفوزون فإن المقولة الشهيرة الحظ يعطي لمن يستحق جاهزة على طول. موتوا بغيظكم».

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه بشأن واقعة ناصر منسي، قائلًا: «كلمة أخيرة ناصر منسي أخطأ ويستحق العقاب. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مواجهة العودة، التي يسعى خلالها الفريق لحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

هيثم فاروق الزمالك ناصر منسي الجيش الرواندي نادي الزمالك

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