أحمد شوبير يشيد بالمصور عبدالله نبيل: نموذج ملهم في الكفاح والإصرار

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمصور عبدالله نبيل، مؤكدًا أنه يقدم نموذجًا ملهمًا في الكفاح والإصرار والرضا، بعدما واصل أداء عمله وتغطية المباريات المختلفة بكل حب وشغف، رغم التحديات التي يواجهها في حياته.

وحرص شوبير، خلال حديثه في برنامج «الناظر»، على تسليط الضوء على صورة للمصور عبدالله نبيل أثناء تأدية عمله، معتبرًا أنها تختصر معاني الإرادة والعزيمة والتمسك بالحلم، مطالبًا المسؤولين بضرورة الاحتفاء به وتكريمه تقديرًا لما يقدمه من نموذج يستحق الإشادة.

أحمد شوبير: صورة عبدالله نبيل تساوي ألف كلمة

وقال أحمد شوبير إن الصورة التي تجمع عبدالله نبيل أثناء عمله تحمل رسائل إنسانية كبيرة، مضيفًا أنها تعبر عن الكفاح والإصرار والرضا، في ظل حرصه على الانتقال من مباراة إلى أخرى لممارسة عمله الذي يحبه.

وأضاف شوبير أن عبدالله نبيل يستحق الإشادة بما يقدمه من جهد، مشيرًا إلى أنه يؤدي مهامه بسعادة وشغف، دون شكوى أو ملل أو محاولة لاستعطاف الآخرين، وهو ما يجعله نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح ومواجهة الصعوبات.

وتابع الإعلامي أن المصور الشاب يحمل كاميرته ويتوجه إلى الملاعب لمواصلة عمله، مستمتعًا بما يفعله، ومؤمنًا بأن ما يمتلكه من قدرات وإرادة يساعده على الاستمرار وتحقيق أهدافه.

وشدد شوبير على ضرورة تكريم عبدالله نبيل من جانب المسؤولين، تقديرًا لإصراره على مواصلة العمل وتقديم رسالة ملهمة لكل من يواجه تحديات في حياته.

واختتم حديثه برسالة مؤثرة إلى المصور ، مؤكدًا أنه يستحق التقدير والاحتفاء، قائلًا إن الجميع يتعلم منه درسًا مهمًا في الرضا والإرادة وحب العمل، وإن قصته تؤكد أن الإصرار والشغف قادران على تجاوز الكثير من العقبات