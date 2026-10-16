أحمد شوبير: نجيل أوروبا الصناعي كأنه طبيعي.. بلاش تصنعوا أزمة بسبب صلاح

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بعد الجدل المثار حول مشاركته في مباراة فريقه أمام كوبس الفنلندي على ملعب من النجيل الصناعي، مؤكدًا أن الأمر لا يستدعي إثارة أزمة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»، إن أحد أفراد الإعداد تحدث معه عن الجدل المثار بسبب لعب صلاح على النجيل الصناعي، ليرد قائلًا: «ليه؟ الترتان أنواع، ترتان أوروبا كأنه طبيعي، متعملوش قضية من غير قضية».

وأضاف شوبير أن أرضيات الملاعب الصناعية تختلف من ملعب إلى آخر، مشددًا على ضرورة عدم تضخيم الأمر أو التعامل معه باعتباره أزمة دون داعٍ.

أحمد شوبير يكشف سبب عدم سفر محمد صلاح إلى السودان

وفي سياق آخر، كشف أحمد شوبير عن سبب عدم سفر محمد صلاح إلى السودان، قائلًا: «وأساسًا السبب الرئيسي لعدم سفر صلاح إلى السودان هو الخوف من قصة التطعيمات، وخوفه على ابنه».

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على كوبس الفنلندي

وكان فريق طرابزون سبور التركي قد حقق الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وافتتح بول أونواتشو التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة من محمد صلاح، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وعزز فرانكولينو تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، ثم أحرز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بينما سجل بيتري بينانين وجوستاف إنجفال هدفي الفريق الفنلندي في الدقيقتين 54 و90+6.

وبهذه النتيجة، حصد طرابزون سبور أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهد التشكيل الأساسي لطرابزون سبور أمام كوبس مشاركة محمد صلاح، الذي ارتدى القميص رقم 10، تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس رايس.