كبرت البنوتة .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد أبنته مكة

احتفل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بعيد ميلاد ابنته مكة، بنشر مجموعة من الصور لها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، في أجواء عائلية، بالتزامن مع تألقه في مواجهة فريقه أمام كوبس الفنلندي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكتب محمد صلاح تعليقًا على الصور: «عيد ميلاد سعيد»، ليتفاعل متابعوه مع المنشور، احتفالًا بهذه المناسبة العائلية.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على كوبس

وعلى الصعيد الكروي، حقق فريق طرابزون سبور التركي الفوز على نظيره كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وافتتح بول أونواتشو التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، ليواصل تألقه مع الفريق التركي في المنافسات الأوروبية.

وعزز فرانكولينو تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و90+1، بينما أحرز بيتري بينانين وجوستاف إنجفال هدفي الفريق الفنلندي في الدقيقتين 54 و90+6.

وبهذا الفوز، حصد طرابزون سبور أول 3 نقاط له في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما نجح في حسم المواجهة لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور

وكان الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، قد أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة كوبس الفنلندي، وشهد التشكيل وجود محمد صلاح، الذي يرتدي القميص رقم 10، ضمن العناصر الأساسية للفريق، ليقود هجومه في المباراة الأوروبية.