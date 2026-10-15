قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسيت بالإحباط.. إلهام شاهين: الرقابة رفضت لي فيلمين من غير أسباب
الجامعة العربية تلوح بإجراءات ضد الدول الناقلة لسفاراتها إلى القدس
ارتفعت 39.6%.. مصر تصدر فواكه طازجة بـ 103.6 مليون دولار في يوليو 2026
يسرا: مهرجان الجونة بيلمّنا لأننا مش بنشوف بعض كتير في مصر
فتاوى وأحكام| هل رش الملح في المنزل يمنع الحسد والسحر؟.. زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته؟.. وهل يأثم الرجل إذا تقدم به العمر ولم يتزوج؟
حذّر من إعادتها.. روبيو يطالب عون بمحاسبة المسؤولين عن متفجرات حزب الله
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن قناة جونجلي.. ستوفر لمصر والسودان أضعاف مواردهما المائية
كبرت البنوتة .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد أبنته مكة
أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم
برلماني: التنافس الأمريكي الصيني يتيح فرصًا أمام مصر لجذب استثمارات التكنولوجيا ومراكز البيانات
وزير الري الأسبق يحذر من التوسع الزراعي دون حسابات: متر المياه المحلاة المكعب قد يصل إلى دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كبرت البنوتة .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد أبنته مكة

محمد صلاح وابنته
محمد صلاح وابنته
يارا أمين

احتفل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بعيد ميلاد ابنته مكة، بنشر مجموعة من الصور لها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، في أجواء عائلية، بالتزامن مع تألقه في مواجهة فريقه أمام كوبس الفنلندي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكتب محمد صلاح تعليقًا على الصور: «عيد ميلاد سعيد»، ليتفاعل متابعوه مع المنشور، احتفالًا بهذه المناسبة العائلية.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على كوبس

وعلى الصعيد الكروي، حقق فريق طرابزون سبور التركي الفوز على نظيره كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وافتتح بول أونواتشو التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، ليواصل تألقه مع الفريق التركي في المنافسات الأوروبية.

وعزز فرانكولينو تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و90+1، بينما أحرز بيتري بينانين وجوستاف إنجفال هدفي الفريق الفنلندي في الدقيقتين 54 و90+6.

وبهذا الفوز، حصد طرابزون سبور أول 3 نقاط له في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما نجح في حسم المواجهة لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور

وكان الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، قد أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة كوبس الفنلندي، وشهد التشكيل وجود محمد صلاح، الذي يرتدي القميص رقم 10، ضمن العناصر الأساسية للفريق، ليقود هجومه في المباراة الأوروبية.

محمد صلاح منتخب مصر طرابزون سبور التركي إنستجرام كوبس الفنلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

الجفاف

كارثة تضرب إثيوبيا .. نفوق أكثر من 10 آلاف رأس من الماشية بسبب الجفاف

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

ترشيحاتنا

محمد نصر الدين علام

وزير الري الأسبق: كفاءة استخدام المياه في مصر تصل إلى 70%.. وإعادة الاستخدام تعزز الموارد المتاحة

محمد عامر

محمد عامر: مهرجان الجونة بقى جزء من هوية المكان

الدواجن

بعد خسائر المربين.. ثروت الزيني يعلن مفاجأة بشأن أسعار الكتاكيت وإنتاج الدواجن

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد