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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النجيل الصناعي يفجر الجدل حول محمد صلاح.. غادر معسكر منتخب مصر بسببه وظهر أساسيًا مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

عاد ملف النجيل الصناعي إلى الواجهة مجددًا؛ مع مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، أساسيًا أمام كوبس الفنلندي، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما غادر معسكر منتخب مصر في سبتمبر الماضي بقرار من الجهاز الفني لإراحته من مواجهة جنوب السودان بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي.

وأعادت مشاركة محمد صلاح مع فريقه التركي على أرضية مشابهة، فتح باب التساؤلات حول اختلاف التعامل مع مشاركة اللاعب بين المنتخب والنادي، خاصة أن قرار إراحته خلال معسكر الفراعنة جاء في إطار الحرص على سلامته، وتجنب أي مخاطر محتملة مرتبطة بطبيعة أرضية الملعب.

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بسبب النجيل الصناعي

غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر يوم 26 سبتمبر الماضي، بعدما قرر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، إراحته من مواجهة جنوب السودان، التي أُقيمت على ملعب جوبا ذي الأرضية الصناعية.

وجاء القرار، وفقًا لما أُعلن وقتها، حرصًا على سلامة قائد المنتخب، وتجنب تعريضه لأي مخاطر محتملة قد ترتبط باللعب على النجيل الصناعي، ليغيب عن المواجهة التي أُقيمت ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

 

صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور على أرضية صناعية

في المقابل، أعلن الجهاز الفني لفريق طرابزون سبور التركي، بقيادة توماس ريس، وجود محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة كوبس الفنلندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة مقامة الآن على ملعب تامبلا، الذي يعتمد على النجيل الصناعي، وهو ما أعاد المقارنة بين قرار إراحة اللاعب خلال معسكر المنتخب ومشاركته أساسيًا مع فريقه التركي على أرضية من النوع نفسه، وأثار تساؤلات بشأن اختلاف تقديرات الجهازين الفنيين لظروف مشاركة النجم المصري.

ملعب تامبلا.. تجديد بـ45 مليون يورو وتصنيف أوروبي مميز

يتميز ملعب تامبلا، الذي استضاف مواجهة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي، بتجهيزاته الحديثة، بعدما خضع لعملية تجديد بتكلفة بلغت 45 مليون يورو.

ولا تقتصر المنشأة على الجانب الرياضي، إذ تضم شققًا سكنية ومركزًا تجاريًا، إلى جانب مرافق رياضية حديثة، كما يحمل الملعب "تصنيف الفئة الرابعة" وفق معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو أعلى تصنيف ضمن فئات الملاعب المعتمدة لاستضافة المباريات القارية الكبرى.

ورغم هذه التجهيزات والتصنيف الأوروبي، فإن اعتماد الملعب على أرضية من النجيل الصناعي؛ أعاد تسليط الضوء على طبيعة الأرضية التي خاض عليها محمد صلاح مواجهة فريقه التركي، مقارنة بقرار إراحته من مباراة منتخب مصر في سبتمبر الماضي.

اختلاف الظروف يفتح باب التساؤلات حول مشاركة صلاح

أثارت مشاركة محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور على النجيل الصناعي تساؤلات حول أسباب التعامل مع مشاركته على هذه النوعية من الملاعب بصورة مختلفة بين المنتخب والنادي، خاصة أن طبيعة أرضية ملعب جوبا كانت السبب المعلن وراء إراحته من مواجهة جنوب السودان.

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