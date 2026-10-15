أحمد شوبير: منظومة كرة اليد في الأهلي نموذج يستحق الدراسة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمنظومة كرة اليد بالنادي الأهلي، بعد تتويج الفريق الأول للرجال بلقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن النجاحات التي حققها النادي خلال السنوات الأخيرة جاءت نتيجة التخطيط والعمل المستمر والإدارة الناجحة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن النادي الأهلي أعاد ترتيب وتنظيم منظومة كرة اليد، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن الفريق حصد نحو 18 بطولة محلية وأفريقية خلال آخر 3 أو 4 سنوات.

وأضاف: «صدق أو لا تصدق، في آخر 3 أو 4 سنوات الأهلي توج بحوالي 18 بطولة ما بين البطولات المحلية والأفريقية، ومعظمها من منافسه التقليدي نادي الزمالك، الأهلي وصل لمرحلة من السيطرة والهيمنة محليًا وأفريقيًا، ده شيء مش طبيعي مش بالشكل ده».

وتابع شوبير أن منظومة كرة اليد داخل النادي الأهلي تستحق الدراسة، مشددًا على أن هذه الإنجازات لم تتحقق بالمصادفة، وإنما جاءت نتيجة التخطيط والعمل المتواصل والإدارة الناجحة.

واختتم تصريحاته بتوجيه التحية إلى أبطال النادي الأهلي في كرة اليد، سواء فرق الرجال أو السيدات، تقديرًا لما حققوه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، قد توج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقامة حاليًا في أنجولا، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة، ليواصل الفريقان المنافسة على صدارة سجل الأبطال في القارة الأفريقية.