اللاعب موافق.. تطور جديد في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أبو المعاطي زكي أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع محمد هاني، واتفق مع اللاعب على تجديد عقده وفقًا لشروط النادي الأهلي، على أن يتم استكمال الإجراءات فور عودة بعثة الفريق إلى القاهرة.

يأتي ذلك في إطار تحركات إدارة الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق، وحسم ملفات تجديد العقود بما يضمن استقرار قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطاته المحلية والقارية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا استعدادًا للمباراة، التي تأتي في مستهل مشوار الفريق بالبطولة القارية، وسط طموحات بتحقيق انطلاقة قوية والمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، إذ يأمل الفريق الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل ومواصلة مشواره في البطولة بنجاح.