ذكريات سيئة تلاحق الأهلي في آخر زيارة لأوغندا قبل لقاء كيتارا بالكونفدرالية

يستعد النادي الأهلي لخوض تحدٍ أفريقي جديد عندما يواجه كيتارا الأوغندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027، سعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة في القاهرة.

وتترقب جماهير الأهلي انطلاقة فريقها في البطولة القارية، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على الألقاب الأفريقية، في ظل أهمية الخروج بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي تقام على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيره.

تقام مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب هويما سيتي في أوغندا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على خوض لقاء العودة بأفضلية.

ذكريات الأهلي في أوغندا

آخر زيارة للنادي الأهلي إلى أوغندا قد انتهت بمفاجأة مدوية، حيث خسر المارد الأحمر بقيادة حسام البدري أمام كمبالا سيتي بنتيجة 2-0 في دوري أبطال إفريقيا في 2018

ووقتها استقال حسام البدري من منصبه بعد الخسائر لكن المصادفة أن الأهلي استعاد عافيته في تلك النسخة من دوري ابطال افريقيا وصعد في المركز الثاني من المجموعة ووصل للنهائي الذي خسره أمام الترجي التونسي.