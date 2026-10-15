شوبير: صن داونز القوة العظمى في أفريقيا حاليًا.. والأهلي راجع لعرش القارة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي أصبح القوة الأبرز في كرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية خلال الفترة الحالية، مشيدًا بالتنظيم الفني للفريق والإمكانات التي يمتلكها لاعبوه.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن صن داونز فريق منظم وقوي، ويضم لاعبين مميزين، فضلًا عن امتلاكه طريقة لعب واضحة، وهو ما يجعله منافسًا قويًا على الساحة الأفريقية.

وأضاف أن النادي الأهلي يمثل قوة كبرى في القارة السمراء، مشيرًا إلى أنه ظل حتى قبل عامين القوة الأكبر في أفريقيا، قبل أن يتراجع عن صدارة المشهد لصالح صن داونز.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ثقته في عودة الأهلي إلى مكانته المعتادة في القارة الأفريقية، قائلًا: «هو ساب دلوقتي عرش أفريقيا لصن داونز، ولكنه راجع راجع».