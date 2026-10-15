«عملتوا اللي عليكم في ظروف صعبة» .. عمرو الدردير يُوجّه رسالة دعم لرجال يد الزمالك

وجه الإعلامي عمرو الدردير رسالة دعم ومساندة لفريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك عقب خوضهم مباراة قوية وسط ظروف صعبة.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هارد لك رجال يد الزمالك مباراة كبيرة في ظروف صعبة ، عملتوا اللي عليكم».

ويعد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك "كوماندوز اليد" أحد أبرز وأعرق الفرق الرياضية على مستوى القارة الأفريقية والمحلية.

كما يمتلك الفريق سجلاً حافلاً بالبطولات والإنجازات الكبرى، تضم العديد من ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وبطولات الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي والمحلي.