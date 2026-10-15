مصطفى حسين يحتفل بتتويجه بذهبية بطولة العالم للمصارعة

حرص مصطفى حسين لاعب منتخب مصر للمصارعة على الاحتفال بتتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عامًا.

توج مصطفى حسين، لاعب منتخب مصر للمصارعة، بلقب بطولة العالم تحت 23 سنة، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول.





وجاء الفوز بالميدالية الذهبية عقب الفوز امام لاعب المجر بنتيجة 5-2 بنهائى البطولة، محققا المركز الأول.



وتأهل اللاعب إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منافسه الأوكراني إيرفان ميرزويف بنتيجة 9-0، في منافسات وزن 77 كجم.