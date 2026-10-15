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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع ميدو ومصطفى إبراهيم ومحمد حسين

ريهام حمدي
ريهام حمدي
نورهان عادل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وهم محمد وائل ميدو، لاعب طلائع الجيش، ومصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد حسين، لاعب زد، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن ما تردد بشأن ترشيح محمد وائل ميدو، لاعب طلائع الجيش، للانضمام إلى الأهلي، ووجود مفاوضات لضمه مقابل 40 مليون جنيه، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت أن القصة تعود إلى الموسم الماضي، عندما حضر الكابتن سيد مباراة في نهاية الموسم، وشاهدها بصورة طبيعية، مؤكدة أنه اعتاد متابعة المباريات، ولم يكن حضوره مخصصًا لمراقبة اللاعب.

وأضافت أن الشخص الذي استفسر عن اللاعب عقب المباراة لا يعمل في مجال كرة القدم داخل النادي الأهلي، مشيرة إلى أن لجنة الاسكاوتنج لم ترشح ميدو للانضمام إلى الفريق، ولم تحدث أي مفاوضات رسمية بشأنه، كما نفت وجود عرض بقيمة 40 مليون جنيه لضمه.

موقف مصطفى إبراهيم من الانتقال إلى الأهلي

وفيما يتعلق بمصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، أكدت ريهام حمدي ابتعاده عن حسابات الترشيحات الحالية للنادي الأهلي، بسبب عامل السن، موضحة أن اللاعب يبلغ 27 عامًا.

وأشارت إلى أن الأهلي يستهدف خفض متوسط أعمار اللاعبين في مختلف المراكز، ضمن خطة لبناء فريق قادر على الاستمرار والمنافسة لمدة تتراوح بين 6 و7 سنوات مقبلة.

محمد حسين خارج حسابات الأهلي.. وطارق علاء لم يدخل مفاوضات رسمية

وعن محمد حسين، لاعب نادي زد، أكدت ريهام حمدي أنه بعيد تمامًا عن حسابات الأهلي في الوقت الحالي، نافية وجود تحركات جادة لضمه.

وأضافت أن هناك تفكيرًا سابقًا في طارق علاء، لاعب زد، في ظل موقف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي، لكن لم يحدث أي حديث رسمي بشأن التعاقد معه.

وتأتي هذه التصريحات لتوضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تحركات الأهلي في سوق الانتقالات، في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه وفقًا لاحتياجات الفريق وخطته المستقبلية، مع التركيز على بناء مجموعة قادرة على الاستمرار والمنافسة لعدة مواسم.

النادي الأهلي ريهام حمدي محمد وائل ميدو

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