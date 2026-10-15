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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني سعيد: إصرار لاعبي بيراميدز يظهر في المباريات.. ونسعى لتحقيق أهدافنا

هاني سعيد
هاني سعيد
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه سيواصل السعي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن النادي واجه ظروفًا خارجة عن إرادته في أحد المواسم التي كان يرى أنه استحق خلالها الفوز بالبطولة.

وقال هاني سعيد، خلال تصريحاته ببرنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»، إن بيراميدز نجح في تحقيق العديد من الألقاب خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال يسعى للتتويج بالدوري، مضيفًا: «في موسم من المواسم إحنا كنا فعلًا كسبنا فيه الدوري، بس الظروف كانت خارجة عن إرادتنا، والدوري ما كسبناهوش».

وأضاف: «إن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي، وهنحاول السنة دي، وهنحاول السنة الجاية، وهنفضل نحاول لحد ما ربنا يكرمنا»، مؤكدًا أن النادي لا يزال متمسكًا بهدفه في المنافسة على اللقب.

وأوضح المدير الرياضي لبيراميدز أنه لا يرغب في الخوض مجددًا في تفاصيل ما حدث خلال المواسم الماضية، رغم أن الأمر معروف لدى الكثيرين، مشددًا على أن الفريق سيواصل العمل وتحدي الظروف المحيطة به من أجل تحقيق أهدافه.

وأشار هاني سعيد إلى أن لاعبي بيراميدز يدركون أهمية التتويج بالدوري، وهو ما يظهر في إصرارهم خلال المباريات ورغبتهم في تحقيق إنجاز جديد للنادي.

وتابع: «الحمد لله، إحنا بقالنا كذا سنة بنحاول نحافظ على النقطة دي، وهي إن اللعيبة يبقى عندها نفس الدافع إنها تكمل وتكسب البطولات، وأعتقد إن اللعيبة الحمد لله على قدر المسؤولية في الحتة دي».

هاني سعيد يتحدث عن تحديات بيراميدز

وتطرق المدير الرياضي لبيراميدز إلى أبرز التحديات التي تواجه الفريق خلال الموسم، موضحًا أن ضغط المباريات يمثل العقبة الأكبر، خاصة مع الدخول في المراحل الحاسمة من المنافسات المحلية والقارية.

وقال إن التحدي يزداد عندما تتقارب مواعيد المباريات المهمة في الدوري والكأس وبطولة إفريقيا، وهو ما يتطلب جاهزية جميع اللاعبين وقدرة الفريق على التعامل مع ضغط المنافسات.

وأضاف أن إدارة النادي وضعت منذ بداية الموسم خطة لتوفير عدد كافٍ من اللاعبين، لتجنب التأثر بغياب أي عنصر عن المباريات، مع ضمان وجود بدائل قادرة على تقديم المستوى المطلوب.

واختتم هاني سعيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من جميع عناصر الفريق، معربًا عن أمله في ألا يشعر الجهاز الفني بوجود فارق كبير عند إجراء التغييرات، وأن ينجح بيراميدز في تحقيق الأهداف التي عمل من أجلها منذ بداية الموسم.

هاني سعيد بيراميدز الدوري المصري الممتاز

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