قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي
دعاء جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق.. أدعية للفرج وسعة المال وقضاء الحوائج
مصر أول بلد في العالم يحافظ على المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C
الحكومة العراقية: تعاون أمني كبير مع السعودية وتضامن كامل في مواجهة الاعتداءات
ترامب: الناتو لم يساعدنا في إيران.. وأسعار الوقود ستنخفض بانتهاء الحرب
سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة
دراسة تشمل 40 صنفًا فقط.. شعبة الأدوية تحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني سعيد: بيراميدز سيواصل المنافسة على الدوري.. ولا نحتاج إلى محمد هاني

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تحدث هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن طموحات فريقه في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، كما كشف حقيقة اهتمام النادي بالتعاقد مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية ضمه.

وتطرق المدير الرياضي لبيراميدز إلى موقف النادي من طلب الاستعانة بحكام أجانب لإدارة المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن.

أكد هاني سعيد أن بيراميدز لا يزال متمسكًا بطموحاته في المنافسة على لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق سيواصل العمل من أجل تحقيق البطولة، رغم الظروف التي حالت دون تتويجه باللقب في وقت سابق.

وقال المدير الرياضي لبيراميدز: «حققنا الدوري لكن لم نتوج به لظروف خارجة عن إرادتنا، وسنستمر في محاولاتنا وتحدي الظروف المحيطة لتحقيق لقب الدوري».

وشددت تصريحاته على رغبة إدارة النادي في مواصلة المنافسة بقوة، والسعي لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المواسم المقبلة، في ظل امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على المنافسة على البطولات.

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد هاني

وعن الأنباء التي ربطت نادي بيراميدز بإمكانية التعاقد مع محمد هاني، لاعب الأهلي، أوضح هاني سعيد أن ارتباط أسماء اللاعبين بالنادي يتكرر باستمرار، خاصة عندما تقترب عقودهم من نهايتها.

وقال: «هذا يحدث مع الكثير من اللاعبين في نهاية عقودهم، ويتم ربط أسمائهم باسم بيراميدز، لكن لدينا الشيبي وعقده ساري، ولدينا لاعبون مميزون في هذا المركز، ولا نحتاج إلى ظهير أيمن».

وبذلك، نفى المدير الرياضي حاجة الفريق إلى التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، في ظل توافر العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في هذا المركز.

وتحدث هاني سعيد عن مستقبل مهند لاشين ومحمود مرعي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيلهما عن صفوف بيراميدز، مؤكدًا استمرار ارتباطهما بالنادي بعقود ممتدة.

وأوضح أن عقدي اللاعبين مستمران لأكثر من عام، ولن ينتهيا بنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنهما يمثلان عنصرين أساسيين في تشكيل الفريق.

وأضاف أن التفريط في خدماتهما أمر صعب، نظرًا لأهميتهما الفنية ودورهما داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز تصريحاته بالحديث عن موقف الإدارة من طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك.

وأكد هاني سعيد أن إدارة النادي لم تتخذ قرارها النهائي بشأن هذا الملف حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام حسم الموقف خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز اخبار الرياضة محمد هانى الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

عقار حدائق القبة

رؤية في المنام وأسرة ضائعة .. 10 مشاهد مُفجعة من عقار حدائق القبة .. صور

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

ترشيحاتنا

السلع

التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لأشهر والسكر مؤمَّن لنحو 10 أشهر

القمح

هيئة السلع التموينية: مصر تستهدف الاكتفاء من القمح التمويني بحلول 2030

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للشعب المصري.. أحمد موسى: لو 30 يونيو فشلت كنا كلنا دخلنا السجن

بالصور

«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد