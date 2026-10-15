هاني سعيد: بيراميدز سيواصل المنافسة على الدوري.. ولا نحتاج إلى محمد هاني

تحدث هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن طموحات فريقه في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، كما كشف حقيقة اهتمام النادي بالتعاقد مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية ضمه.

وتطرق المدير الرياضي لبيراميدز إلى موقف النادي من طلب الاستعانة بحكام أجانب لإدارة المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن.

أكد هاني سعيد أن بيراميدز لا يزال متمسكًا بطموحاته في المنافسة على لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق سيواصل العمل من أجل تحقيق البطولة، رغم الظروف التي حالت دون تتويجه باللقب في وقت سابق.

وقال المدير الرياضي لبيراميدز: «حققنا الدوري لكن لم نتوج به لظروف خارجة عن إرادتنا، وسنستمر في محاولاتنا وتحدي الظروف المحيطة لتحقيق لقب الدوري».

وشددت تصريحاته على رغبة إدارة النادي في مواصلة المنافسة بقوة، والسعي لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المواسم المقبلة، في ظل امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على المنافسة على البطولات.

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد هاني

وعن الأنباء التي ربطت نادي بيراميدز بإمكانية التعاقد مع محمد هاني، لاعب الأهلي، أوضح هاني سعيد أن ارتباط أسماء اللاعبين بالنادي يتكرر باستمرار، خاصة عندما تقترب عقودهم من نهايتها.

وقال: «هذا يحدث مع الكثير من اللاعبين في نهاية عقودهم، ويتم ربط أسمائهم باسم بيراميدز، لكن لدينا الشيبي وعقده ساري، ولدينا لاعبون مميزون في هذا المركز، ولا نحتاج إلى ظهير أيمن».

وبذلك، نفى المدير الرياضي حاجة الفريق إلى التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، في ظل توافر العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في هذا المركز.

وتحدث هاني سعيد عن مستقبل مهند لاشين ومحمود مرعي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيلهما عن صفوف بيراميدز، مؤكدًا استمرار ارتباطهما بالنادي بعقود ممتدة.

وأوضح أن عقدي اللاعبين مستمران لأكثر من عام، ولن ينتهيا بنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنهما يمثلان عنصرين أساسيين في تشكيل الفريق.

وأضاف أن التفريط في خدماتهما أمر صعب، نظرًا لأهميتهما الفنية ودورهما داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز تصريحاته بالحديث عن موقف الإدارة من طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك.

وأكد هاني سعيد أن إدارة النادي لم تتخذ قرارها النهائي بشأن هذا الملف حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام حسم الموقف خلال الفترة المقبلة.