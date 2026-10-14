بيراميدز يخوض أول تدريباته في عاصمة جنوب السودان استعداداً لمواجهة المريخ بنتيو

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بنتيو في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرا بتوقيت جوبا، الرابعة بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا الدولي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

واستمر المران لمدة ساعة واشتمل على بعض الوحدات البدنية وتقسيمة بين اللاعبين وظهر الحماس على الجميع قبل المواجهة الهامة.

ويختتم بيراميدز تدريباته عصر الخميس على استاد جوبا الدولي بمشاركة جميع اللاعبين في البعثة.