الخطيب يشيد بمنظومة كرة اليد ويهنئ الجهاز الفني واللاعبين ببطولة إفريقيا

عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تقديره لمنظومة الفريق الأول لكرة اليد، التي تسير في الطريق الصحيح، وبعد أيام قليلة من التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، جاء الفوز اليوم ببطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق، ليؤكد اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي أحقيتهم بالإشادة والتقدير الكبيرين من جانب الجميع.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين على مدار منافسات البطولة، وإصرارهم على التتويج باللقب، مؤكدًا أن الفوز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق وجهازه الفني.

وقدم الكابتن محمود الخطيب التهنئة للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز الكبير، كما وجه التهنئة أيضًا إلى جماهير الأهلي، التي تساند ناديها وتقف خلف فرقه الرياضية في كل المناسبات.