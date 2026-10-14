قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي للمصريين: خلوا بالكم من بلدكم.. وحصنوا بلدكم ضد المؤامرات
الرئيس السيسي يستشهد بآية قرآنية خلال حديثه عن تسليم الحكم
الرئيس السيسي: إزاي حد عايز يتولى مسؤولية البلد من غير ما يعرف تحدياتها أو يكون عنده حلول؟
أبو الغيط يكشف كواليس ما قبل أكتوبر: كيسنجر تهرب من الحل.. والسادات حسم قرار الحرب
الرئيس السيسي: قلت للمشير طنطاوي يمسكوها الإخوان ولا تضيع؟.. ومصر أهم من أي شخص
السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
السيسي: محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة حتى الآن
الرئيس السيسي: الرئيس السادات كان قائدا عظيما وصاحب رؤية.. وإجراءاته للإصلاح الاقتصادي قوبلت باعتراضات
مبعوثة الأمم المتحدة: ليبيا لا تحتمل عرقلة المسار السياسي وتدعو لمحاسبة المعرقلين
الرئيس السيسي: كلامي مش بيتغير لأن التشخيص متغيرش والتحدي مستمر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية
المنظمة البحرية الدولية: غرق سفينة شحن قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في سبتمبر الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب يشيد بمنظومة كرة اليد ويهنئ الجهاز الفني واللاعبين ببطولة إفريقيا

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسام الحارتي

عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تقديره لمنظومة الفريق الأول لكرة اليد، التي تسير في الطريق الصحيح، وبعد أيام قليلة من التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، جاء الفوز اليوم ببطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق، ليؤكد اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي أحقيتهم بالإشادة والتقدير الكبيرين من جانب الجميع.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين على مدار منافسات البطولة، وإصرارهم على التتويج باللقب، مؤكدًا أن الفوز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق وجهازه الفني.

وقدم الكابتن محمود الخطيب التهنئة للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز الكبير، كما وجه التهنئة أيضًا إلى جماهير الأهلي، التي تساند ناديها وتقف خلف فرقه الرياضية في كل المناسبات.

محمود الخطيب الاهلي يد الأهلي هزيمة الزمالك أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

بطولة

الجيزة تستضيف البطولة السنوية لجمال الخيول العربية الأصيلة بمشاركة نخبة من المربين

فاطمة ناعوت

هشام يونس: لجنة قيد الصحفيين منحت ناعوت فرصا متعددة لتوفيق أوضاعها قبل شطبها

وزسر تاصحة يتسلم شهادة خلو مصر من فيروس سي

وزير الصحة يتسلّم شهادة تجديد اعتماد «المستوى الذهبي» للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي»

بالصور

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد