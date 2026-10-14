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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر يونايتد لتجديد عقد برونو فيرنانديز

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علا محمد

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، بشأن تجديد عقده الذي ينتهى بنهاية منافسات الموسم الجاري 2026-2027.

وحسب لما ذكره موقع "تيم توك" البريطاني، فإن المفاوضات بين مانشستر يونايتد والنجم البرتغالي برونو فيرنانديز توقفت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن إدارة الشياطين الحمر والنجم البرتغالي لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد قائد مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن برونو فيرنانديز، قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2020، قادماً من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.


ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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