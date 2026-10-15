هاني سعيد يكشف حقيقة رحيل مهند لاشين ومحمود مرعي عن بيراميدز

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الثنائي مهند لاشين ومحمود مرعي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعبان مع الفريق السماوي.

وأكد هاني سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عقدي مهند لاشين ومحمود مرعي لا يزالان ممتدين لسنوات مقبلة، مشددًا على صعوبة التفريط في خدماتهما، في ظل رغبة إدارة بيراميدز في الحفاظ على العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في المنافسة على البطولات المختلفة.

وأوضح المدير الرياضي لبيراميدز أن عقدي اللاعبين لن ينتهيا بنهاية الموسم الحالي، على عكس ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن مستقبلهما، دون الكشف عن أي تطورات جديدة تتعلق بإمكانية انتقالهما إلى صفوف الأهلي.

وفي سياق آخر، تطرق هاني سعيد إلى موقف بيراميدز من الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الزمالك المقبلة، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تحسم قرارها النهائي بشأن التقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام من الخارج.

وأشار إلى أن بيراميدز يطمح إلى مواصلة نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي، واستغلال البداية القوية التي حققها الفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات، في ظل تطلعات الإدارة والجهاز الفني لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المدير الرياضي على أهمية الحفاظ على تركيز اللاعبين واستمرار دوافعهم، خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة التي تتطلب جاهزية فنية وبدنية كبيرة من جميع عناصر الفريق.

وأشاد هاني سعيد بالإمكانات الفنية التي يمتلكها مهند لاشين، لاعب وسط بيراميدز، مؤكدًا أنه يعتبره خليفته في الملاعب، في إشارة إلى تقديره الكبير لقدرات اللاعب وما يقدمه مع الفريق.

وأضاف أن مهند لاشين لا يحصل على التقدير الإعلامي الذي يستحقه، رغم مستوياته المميزة ودوره المؤثر في خط وسط بيراميدز.

واختتم المدير الرياضي تصريحاته بالتأكيد على امتلاك النادي طموحات كبيرة للمنافسة على مختلف البطولات، مع ضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتوفير الاستقرار اللازم لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي.