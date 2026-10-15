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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحركات جديدة في الأهلي لتدعيم خط الوسط بأكثر من محترف

الأهلي
الأهلي
نورهان عادل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تحركات لجنة الإسكوتنج بالنادي الأهلي لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة النادي لتقييم عدد من اللاعبين الأجانب تمهيدًا لاختيار العناصر المناسبة.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن لجنة الإسكوتنج في الأهلي تبحث عن لاعبين لتدعيم خط الوسط، مشيرة إلى وجود أكثر من لاعب محترف معروض على النادي في مركز المالي أليو ديانج، ولا يزال النادي يدرس هذه الأسماء ويقيّمها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضافت أن لجنة الإسكوتنج تعمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم أسماء لاعبين في مختلف المراكز، إلى جانب جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهم، بما يساعد النادي على تحديد احتياجاته واختيار العناصر المناسبة وفقًا لرؤيته الفنية.

وأشادت الناقدة الرياضية بعمل اللجنة، مؤكدة أن قاعدة البيانات التي أعدتها يمكن أن تمثل إضافة مهمة للأهلي خلال السنوات المقبلة، من خلال توفير معلومات دقيقة عن اللاعبين المرشحين للتعاقد معهم في مختلف المراكز.

ريهام حمدي الأهلي لجنة الإسكوتنج

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