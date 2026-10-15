صعّبتها على أي حد بعدك| إعلامي.. خالد العوضي أعاد للأهلي شغف كرة اليد والسلة

أشاد الإعلامي أحمد أسامة مقدم برنامج فى ضهر الأهلي بخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بعد تتويج الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة الحمراء بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 26-25.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لو الراجل ده مياخدش حقه دلوقتي، ياخد حقه إمتى؟».

وأضاف: «خالد العوضي جاء ليكتب التاريخ الذي يليق باسم الأهلي، وحتى الآن بالإخلاص والجهد والفكر وروح الأهلي وبدعم من مجلس إدارة النادي، العوضي يخطو بالنشاط الرياضي إلى ما يجب أن يكون، إلى زعامة القارة في لعبات كانت فقدت هوية الأهلي، العوضي أعاد لنا شغف كرة اليد وكرة السلة مرة أخرى».

وتابع: «العوضي أربع سنوات مع كرة اليد حقق 4 بطولات متتالية أبطال أفريقيا في حدث تاريخي غير مسبوق لأي فريق في القارة».

وأشار الإعلامي إلى التطور في اختيار الأجهزة الفنية واللاعبين، قائلًا: «لما تتكلم عن مدربين أجانب هتلاقي تطور كبير في جودة الاختيار، يرحل مدرب كبير؟ يتم التعاقد مع مدرب كبير أيضًا، يحترف لاعبون؟ نتعاقد مع لاعبين يصنعوا الفارق».

واختتم أحمد أسامة حديثه قائلًا: «باختصار، تتغير الظروف، تتغير المعطيات، لكن البطل واحد.. الأهلي. شكرًا مجلس إدارة الأهلي على اختيار خالد العوضي، شكرًا خالد العوضي، صعّبتها على أي حد بعدك، ووضعت معيارًا صعبًا جدًا في اختيار الكوادر داخل النادي الأهلي».

وأضاف: «في منصب مدير الكرة كان سيد عبد الحفيظ المعيار الأصعب لهذا المنصب، وفي منصب مدير النشاط الرياضي أصبح العوضي معيار هذا المنصب.. مبروك يا عوضي».

الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

وتُوّج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في أنجولا، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، مقابل 12 لقبًا للزمالك، ليضيف الفريق الأحمر إنجازًا جديدًا إلى سجل بطولاته القارية.