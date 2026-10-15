هل يضم الأهلي مدافعين في يناير؟ ريهام حمدي تكشف التفاصيل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن خطة النادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ارتباط عدد الصفقات الجديدة بموقف الثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن الأهلي لا يزال يحدد احتياجاته في مركز قلب الدفاع، وفقًا لموقف أشرف داري وياسر إبراهيم، موضحة أن النادي قد يتجه للتعاقد مع صفقة أو صفقتين خلال ميركاتو يناير.

وأضافت أن موقف أشرف داري يمثل أحد العوامل المؤثرة في تحديد احتياجات الأهلي، في ظل ترقب مدى قدرته على الاستمرار دون التعرض لإصابات جديدة، أو إمكانية رحيله عن الفريق.

وأشارت إلى أن ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم لا يزال متوقفًا حتى الآن، وهو ما يزيد من ارتباط خطة تدعيم الدفاع بموقف اللاعب خلال الفترة المقبلة.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن غياب داري وياسر إبراهيم قد يدفع الأهلي للتعاقد مع مدافعين جديدين، أحدهما مصري والآخر أجنبي، مشددة على أن النادي لا يشترط أن تكون الصفقتان من اللاعبين المصريين.