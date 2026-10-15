9 ديسمبر .. موعد جلسة الاستماع في قضية «ريبيرو» ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحديد يوم 9 ديسمبر المقبل موعدًا لعقد جلسة استماع في القضية الخاصة بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ضد القلعة الحمراء أمام المحكمة الرياضية.

تحرّك جديد من ريبيرو ضد الأهلي

وتأتي جلسة الاستماع في إطار النزاع القائم بين الأهلي ومدربه السابق، بشأن المستحقات المالية والتبعات التعاقدية المتعلقة بإنهاء التعاقد بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الاستماع إلى دفوع الطرفين، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحكمة الرياضية، تمهيدًا لاستكمال النظر في القضية واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للمستندات والمرافعات المقدمة.

ويترقب مسؤولو الأهلي تطورات القضية خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي النادي إلى حسم الملف عبر الإجراءات القانونية المتبعة أمام الجهات الرياضية المختصة.