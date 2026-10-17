454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

تفاصيل فستان دينا الشربيني على السجادة الحمراء

تألقت دينا الشربيني في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الزيتي المصنوع من القماش الشيفون و الذي حمل بعض التطريزات الغير مبالغ فيها.

قد حمل فستان دينا الشربيني توقيع إيلين صباغ وبلغ سعره 8500 دولار، أي ما يقرب من 454 ألف جنيه مصري.

أكملت دينا الشربيني إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت دينا الشربيني بتسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة الغير مبالغ فيها المتناسقة مع لون بشرتها.