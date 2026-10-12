قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم.. معلومة لا يعرفها كثيرون
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
سعر الريال والدرهم والدينار في بنك مصر اليوم الإثنين .. آخر تحديث
أسعار سوزوكي جيمني 2026 في السوق السعودية
أسعار النفط تتراجع بعد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة ميناهاسا في جزيرة سولاويسي الإندونيسية
صعق كهربائي ينهي حياة شاب أثناء عمله بالفيوم
بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة
دعاء الرزق في أول أيام شهر جمادى الأولى 1448.. أدعية لسعة الرزق وقضاء الحوائج
موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال والدرهم والدينار في بنك مصر اليوم الإثنين .. آخر تحديث

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعاً أمام الجنيه المصري مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 12-10-2026

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.96 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.02 جنيه.  ويتزايد الطلب على الريال مع نشاط العمرة والحج والتحويلات من المصريين العاملين في السعودية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 14.29 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ظل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه، إذ سجل 166.76 جنيه للشراء و171.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الريال القطري اليوم 

الريال القطري: 13.61 جنيه للشراء، و14.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

واستقر سعر الدينار البحريني اليوم عند 137.31 جنيه للشراء، و139.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

تداول سعر الدينار الأردني عند 73.62 جنيه للشراء، و74.34 جنيه للبيع.

سعر الريال العُماني اليوم

وصل سعر الريال العُماني نحو 134.58 جنيه للشراء، و136.70 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع؟

سعر الشراء.. هو ما يدفعه البنك للعميل عند بيعه العملة للبنك.

سعر البيع.. هو ما يدفعه العميل لشراء العملة من البنك. 

ويكون سعر البيع أعلى دائماً، والفارق بينهما هامش ربح البنك.

أسعار العملات العربية بنك مصر سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

مفتى السعودية

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

الأهلي والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. الشوط الثاني لمباراة الدربي

نصر إبراهيم

مكلفتش نفسك تبعت رسالة.. نجل نصر إبراهيم يثير الجدل بتعليق غامضة بعد وفاة والده

الاهلي

القمة 133 لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك الآن في ستاد القاهرة الدولي

مطار الملك خالد الدولي

بيان عاجل من السعودية بشأن استهداف مطار الملك خالد الدولي

ترشيحاتنا

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المجلس القومي للمرأة ينظم يومًا مفتوحًا لفتيات «نورة» بقري المحافظات

اليوم العالمي للفتاة.. المجلس القومي للمرأة ينظم يومًا مفتوحًا لفتيات «نورة» بقرى المحافظات

الراحل محمد عبد الغني الجمسي

بالتزامن مع التوترات الإقليمية.. تركي آل الشيخ يستعيد تصريحات للمشير الجمسي

غاز

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026.. الرابط والخطوات وطرق السداد

بالصور

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد