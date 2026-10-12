سعر الريال والدرهم والدينار في بنك مصر اليوم الإثنين .. آخر تحديث

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعاً أمام الجنيه المصري مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 12-10-2026

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.96 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.02 جنيه. ويتزايد الطلب على الريال مع نشاط العمرة والحج والتحويلات من المصريين العاملين في السعودية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 14.29 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ظل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه، إذ سجل 166.76 جنيه للشراء و171.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

الريال القطري: 13.61 جنيه للشراء، و14.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

واستقر سعر الدينار البحريني اليوم عند 137.31 جنيه للشراء، و139.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

تداول سعر الدينار الأردني عند 73.62 جنيه للشراء، و74.34 جنيه للبيع.

سعر الريال العُماني اليوم

وصل سعر الريال العُماني نحو 134.58 جنيه للشراء، و136.70 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع؟

سعر الشراء.. هو ما يدفعه البنك للعميل عند بيعه العملة للبنك.

سعر البيع.. هو ما يدفعه العميل لشراء العملة من البنك.

ويكون سعر البيع أعلى دائماً، والفارق بينهما هامش ربح البنك.