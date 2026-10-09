الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية الآن

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وثبت سعر العملات العربية بمختلف أنواعها داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.93 جنيها للشراء و 13.97 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 169.76 جنيها للشراء و 170.26 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع..

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 138.78 جنيها للشراء و 139.15 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 135.89 جنيها للشراء و 136.27 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 73.69 جنيها للشراء و74.09 جنيها للبيع.