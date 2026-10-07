ثابتة بدون تغيير..العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

استقرت أسعار العملات العربية في تعاملات مساء اليوم الأربعاء 7-10-2026 علي مستوي البنوك المصرية .

سعر العملات العربية

واظهرت تداولات العملات العربية ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.93 جنيها للشراء و 13.97 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 169.76 جنيها للشراء و 170.24 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 138.76 جنيها للشراء و 139.15 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ الريال العماني 135.89 جنيها للشراء و 136.27 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 73.69 جنيها للشراء و 74.09 جنيها للبيع.