أحمد أسامة: زوايا التصوير أنهت الجدل حول لقطة ناصر منسي مع معتمد جمال

انتقد الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أسلوب تناول بعض جماهير الزمالك للأحداث المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن التشكيك في لقطة ناصر منسي خلال احتفاله بهدف الزمالك أمام الجيش الرواندي استمر حتى عرض زوايا مختلفة للواقعة في برنامج «قهوة فايق» عبر شاشة MBC مصر 2.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن جماهير الزمالك تلجأ دائمًا إلى التشكيك، موضحًا أنه تحدث عن لقطة بصق ناصر منسي في اتجاه المدير الفني معتمد جمال، وهو ما قوبل بالتشكيك في اللقطة التي نشرها موقع الأهلي دوت كوم، وتحديدًا الصحفي رضا غانم.

وأضاف أن التشكيك كان من الممكن أن يستمر لولا عرض اللقطات خلال برنامج إبراهيم فايق، مشيرًا إلى أن اللقطة التي نشرها رضا غانم لم تكن من البث المباشر للمباراة عبر قناة MBC مصر 2، لكن البرنامج عرض زاويتين مختلفتين، إحداهما من البث المباشر والأخرى من كاميرا بث تابعت ناصر منسي حتى نهاية احتفاله، معتبرًا أن اللقطات أظهرت الواقعة بوضوح.

إشادة بأداء استوديو «قهوة فايق»

وأشاد أحمد أسامة بطريقة تناول الاستوديو التحليلي للمباراة، مؤكدًا أن التغطية اتسمت بعدم المبالغة في الاحتفاء بفوز الزمالك، إلى جانب الواقعية في تحليل الأداء عقب اللقاء.

وأشار إلى أن تصريحات إبراهيم فايق وضيوفه الثلاثة، ومن بينهم نجما الزمالك السابقان محمود فتح الله وعبد الرؤوف، إلى جانب محمود فايز، تضمنت تحليلًا لعدد من السلبيات في أداء الفريق، مع اعتبار الفوز أبرز الإيجابيات، خاصة بعد خسارة الزمالك السابقة أمام الجيش الرواندي.

كما أشار إلى تصريحات عبد الحليم علي عبر شاشة قناة الزمالك، معتبرًا أن اختلاف نبرة التحليل وطرح السلبيات إلى جانب الإيجابيات يسلطان الضوء على الحاجة إلى مراجعة أسلوب الاستوديوهات التحليلية لمباريات الدوري المصري.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن الاستوديوهات التحليلية بحاجة إلى مزيد من الواقعية والموضوعية، محذرًا من أن استمرار الأسلوب الحالي قد يؤدي إلى فقدان اهتمام الجمهور بمتابعة هذه البرامج، خاصة في ظل غياب التنافسية الحقيقية في التحليل.