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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: نُعد جيلًا يجمع بين صلابة العقيدة وعلم العصر

مدير الأكاديمية العسكرية المصرية
مدير الأكاديمية العسكرية المصرية
أ ش أ

أكد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حماة الوطن، بالتزامن مع الذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار يمثل درسًا وطنيًا وعسكريًا تتوارثه الأجيال، وليس مجرد تاريخ يُحفظ.

وقال مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، في كلمته خلال حفل التخرج، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، "إن الاحتفال يأتي من داخل صرح العزة والكرامة"، مؤكدًا أن استحضار أحداث التاريخ وفهم دلالاتها يمثلان ركيزة أساسية لنجاح أي رؤية أو منظومة مستقبلية.

وأضاف أن بناء القائد يمثل أعظم مشروع قيادي، وهو ما دفع الأكاديمية إلى الحرص على إعداد جيل مختلف من القادة، يجمع بين صلابة العقيدة العسكرية والعلم الحديث والتقنيات المتطورة.

ووجه اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي رسالة إلى الخريجين، قائلًا "إنهم الدماء الجديدة التي تضخ في شرايين القوات المسلحة"، داعيًا إياهم إلى جعل شعارهم منهجًا للحياة، وأداء واجباتهم بقوة، وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص.

وشدد على أن خدمة الوطن شرف لا يضاهيه شرف، مطالبًا الخريجين بأن يكونوا أهلًا للأمانة، وأن يؤدوا المهام المكلفين بها بإتقان وإخلاص لله والوطن.

اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية حماة الوطن

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