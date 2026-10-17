بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

حرصت الفنانة مايان السيد على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة بإطلالة جذابة وأنيقة تكشف جمالها.

إطلالة مايان السيد

أطلت مايان السيد، مرتديه فستان طويل ذا تصميم جذاب ومميز، وجاء الفستان بدون أكمام، كما تميز الفستان بالأحجار المميزة والتطريز الراقي ليظهر بشكل أنيق وساحر.

سعر فستان مايان السيد

اختارت مايان السيد، الفستان من تصميم جورج حبيقة، ويصل سعره إلى 7700 دولار، أي ما يعادل 411 ألف جنيه.

وأكملت مايان السيد، إطلالتها بلوك جذاب لشعرها الأسود الطويل ليتناسب مع تصميم الفستان.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مايان السيد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

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