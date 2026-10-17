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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بريتلينج تطلق ساعة مستوحاة من أستون مارتن فالهالا الخارقة

ساعات بريتلينج أستون مارتن فالهالا
ساعات بريتلينج أستون مارتن فالهالا
عزة عاطف

كشفت شركة «بريتلينج» السويسرية ، للساعات الفاخرة عن برنامج تخصيص استثنائي موجه حصريًا لملاك سيارة «أستون مارتن فالهالا» الهجينة الخارقة، ذات الإنتاج المحدود البالغ 999 نسخة عالميًا. 

ويأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة الاستراتيجية التي جرى الإعلان عنها بين الشركتين، حيث تتيح بريتلينغ لعملاء فالهالا تصميم وتأطير ساعاتهم الشخصية لتتناسق مع الألوان والتفاصيل الدقيقة لسياراتهم الخارقة.

خيارات التخصيص وطرازا «سوبر كرونومات» المتاحين

يتيح البرنامج الجديد لملاك السيارة الاختيار بين طرازين رئيسيين قبل البدء في تعديل التفاصيل اللمسية والألوان. الطراز الأول هو «Super Chronomat B19 44 Perpetual Calendar Chronograph»، وهو الخيار الأكثر تعقيدًا وتطورًا؛ حيث يأتي بهيكل مصنوع من التيتانيوم بمقاس 44 ملم، وميناء من ألياف الكربون (Carbon Fiber) المستوحاة من سباقات السيارات. 

وتعمل هذه الساعة بحركة التقويم الدائم الميكانيكية المعتمدة، والتي توفر احتياطي طاقة استثنائيًا يدوم حتى 96 ساعة (ما يعادل أربعة أيام متواصلة من العمل الدقيق دون الحاجة لإعادة التدوير). 

أما الطراز الثاني فهو «Super Chronomat Automatic 38»، ويُعد الخيار الأكثر مرونة للاستخدام اليومي؛ إذ يأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاس 38 ملم، مع ميناء من ألياف الكربون وإطار مُطعم بأحجار الألماس المختبرية.

ساعات بريتلينج أستون مارتن فالهالا

إمكانات التعديل والتناسق مع هيكل السيارة

تتجاوز هذه الساعات فكرة الإصدارات التذكارية التقليدية لتصبح امتدادًا شخصيًا للسيارة؛ حيث يتيح أداة الإعداد المخصصة للعملاء اختيار ألوان الحلقة الداخلية للميناء، والعقارب المركزية وعقارب العدادات الفرعية، عبر حزمة ألوان أستون مارتن الشهيرة مثل الأخضر الرياضي «Racing Green»، والفضي «Trophy Silver»، والأخضر الفسفوري «Lime Green»، والذهبي البرتقالي «Vivid Gold/Orange». 

كما توفر بريتلينج ميزة النقش المخصص للأسماء أو الأرقام التعريفية على دوار التعبئة الميكانيكي المترائي من خلف الغطاء الزجاجي الشفاف.

ساعات بريتلينج أستون مارتن فالهالا أستون مارتن فالهالا الهجينة السيارات الخارقة مواصفات Breitling Super Chronomat B19

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