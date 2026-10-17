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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو i3 تقطع 1213 كيلومترًا بشحنة واحدة.. ما السر؟

بي إم دبليو i3 50L
بي إم دبليو i3 50L
عزة عاطف

سجلت النسخة الخاصة الطويلة من سيارة «بي إم دبليو i3 50L» الكهربائية، المخصصة حصريًا للسوق الصيني، إنجازًا استثنائيًا بقطع مسافة مذهلة بلغت 1213 كيلومترًا (ما يعادل 754 ميلًا) بشحنة كهربائية واحدة خلال اختبار ومدى واقعي أجرته الشركة مؤخرًا. 

ونجحت السيارة في إتمام مسار متنوع شمل الطرق السريعة، والطرق الوطنية، وشوارع المدن، لتصل إلى وجهتها النهائية ويفضل في بطاريتها 1% فقط من الطاقة، متجاوزة التقديرات الرسمية لدورة الاختبارات الصينية بفارق كبير يقارب 20%.

تفاصيل المنظومة ومواصفات حزمة البطاريات العملاقة

تعتمد هذه النسخة المخصصة للصين على منصة «نوي كلاسي» المعمارية المتطورة، 

وتستمد طاقتها من حزمة بطاريات ضخمة بسعة إجمالية تبلغ 113.4 كيلوواط/ساعة مصنعة محليًا وفق تقنية خلايا الجيل السادس الأسطوانية. 

وحققت السيارة معدل استهلاك قياسي ومنخفض للغاية بلغ نحو 8.8 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر (ما يعادل تقريباً 7.1 ميل لكل كيلوواط/ساعة). 

بفضل هذه الكفاءة العالية ومعمارية الشحن السريع بجهد 800 فولت القادرة على دعم قدرات فائقة، تؤكد هذه النتيجة قدرة الجيل الجديد من سيارات بي إم دبليو الكهربائية على إعادة رسم حدود المدى التشغيلي في قطاع سيارات الصالون الفاخرة، رغم بقاء هذه النسخة الطويلة حصرية للأسواق الآسيوية بعيدًا عن متناول عشاق العلامة في غرب العالم.

بي إم دبليو i3 50L
بي إم دبليو i3 50L اختبار مسافة i3 في الصين سيارة بي إم دبليو الكهربائية منصة Neue Klasse

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