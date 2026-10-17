الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة

يستهل النادي الأهلي، مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026–2027 بمواجهة مرتقبة خارج ملعبه أمام نادي كيتارا الأوغندي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني (دور الـ32) من البطولة القارية.

موعد المباراة والملعب

وتُقام المباراة اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب "هويما سيتي" في أوغندا، وتطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

في حين تقام مباراة الإياب الحاسمة بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم 25 أكتوبر 2026.

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة حصرياً عبر شاشة قناة أون سبورت (On Sport)، إلى جانب تغطية خاصة ومباشرة عبر شاشة قناة النادي الأهلي التي حصلت على حقوق بث اللقاء لنقل أجواء المباراة والاستوديو التحليلي ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بظهور المارد الأحمر في مستهل مشواره الإفريقي.

طموحات الفريقين

النادي الأهلي: يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية بعد انتصاره الاخير في قمة الدوري المحلي على غريمه الزمالك بهدفين دون رد.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لتحقيق نتيجة إيجابية ومريحة خارج الديار لتسهيل مهمة الإياب في القاهرة.

نادي كيتارا الأوغندي: يتسلح الفريق الأوغندي بعاملي الأرض والجمهور على ملعبه الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج، محاولاً تحقيق مفاجأة أمام عملاق القارة الإفريقية مستعيناً بالدعم الجماهيري الكبير ورصد مكافآت خاصة للاعبيه.

أفشة على أعتاب المشاركة مع الأهلي أمام كيتارا في الكونفدرالية

وكان كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تألق محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، خلال المران الأخير للفريق قبل مواجهة كيتارا الأوغندي، ما يعزز فرص مشاركته في مباراة اليوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

مواصلة المشوار القاري

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره القاري بنجاح والمنافسة على لقب البطولة، من خلال تحقيق نتيجة تسهل مهمته في لقاء العودة، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتترقب جماهير الأهلي موقف أفشة من المشاركة في المباراة، بعد ظهوره بشكل مميز في المران الأخير، في ظل سعي الجهاز الفني للاستفادة من جاهزية لاعبيه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المواجهة.