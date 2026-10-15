كأس الكونفدرالية الإفريقية.. قنوات مجانية تذيع مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

​يستعد النادي الأهلي لخوض أولى محطاته القارية في النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027، حيث يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

​موعد ومكان مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

​التاريخ: السبت، 17 أكتوبر 2026.

​الموعد: في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

​الملعب: ملعب هويما سيتي في أوغندا.

​القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

و​أعلنت شبكة قنوات أون سبورت عن نقل مباراة الذهاب بين الأهلي وكيتارا الأوغندي عبر شاشتها للمشاهدين في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلن النادي الأهلي أن مباراة الإياب الحاسمة المقرر إقامتها يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على استاد القاهرة الدولي ستُنقل حصرياً عبر شاشة قناة الأهلي.

​موقف الأهلي من البطولة وأهمية اللقاء

و​يدخل النادي الأهلي هذه المرحلة وعينه على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، باحثاً عن بداية قوية تمنحه أفضلية مريحة قبل مباراة الإياب في القاهرة.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة كونها الاختبار الإفريقي الأول للفريق في الموسم الحالي، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون لتأكيد الجاهزية التامة ومصالحة الجماهير بعد محطات محلية سابقة، شق الطريق بثبات نحو منصات التتويج القارية، وحصد بطاقة التأهل للدور التالي دون مفاجآت.

​التشكيل المتوقع وقائمة الأهلي

و​يخوض المارد الأحمر اللقاء بقائمة مدججة بالعناصر الأساسية والخبرات الإفريقية، ويسعى الأهلي لفرض سيطرته الميدانية مبكراً وتسجيل هدف أو أكثر يسهل من مهمة العودة في لقاء الحسم باستاد القاهرة.

وأعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتغادر بعثة الأهلي إلى أوغندا برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، لخوض المواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، وتقربه من التأهل إلى الدور التالي.

قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، عمر الساعي، علي محمود، إمام عاشور، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، عمر معوض.

ويأمل الأهلي في العودة من أوغندا بنتيجة إيجابية تساعده على استكمال مشواره في البطولة القارية، والمنافسة على حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.