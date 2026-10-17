بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بتخفيف الحكم علي المتهمة بخطف الصغيرة ندى واحتجازها لمدة 12 عاما، واستغلالها في أعمال التسول من المؤبد لـ السجن 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، قضت في وقت سابق، بالسجن المؤبد على المتهمة عايدة. أ، بعد إدانتها بخطف الصغيرة ندى من أسرتها وهي في عمر صغير، واحتجازها لمدة 12 عاما لاستغلالها في أعمال التسول.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعدما تصدر اختفاء الطفلة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تداول واسع لقضية طفلة اختفت من أسرتها منذ عام 2014، لتبدأ الأجهزة الأمنية تحرياتها للبحث عنها وكشف ملابسات اختفائها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الخاطفة، وهي عاملة نظافة تقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، حيث تبين أنها أقدمت على خطف الصغيرة قبل 12 عاما، ثم اتخذت عدة خطوات لإخفاء هويتها والحيلولة دون الوصول إليها.