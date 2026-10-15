مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.

إطلالة مايان السيد فى مهرجان الجونة..

لفتت الفنانة مايان السيد الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الفضي اللامع، تميز بتصميم أنيق وتطريزات براقة غطت أجزاءه بالكامل، لتعكس الأضواء وتمنح الإطلالة حضورًا لافتًا.

وجاء الفستان بقصة محددة للجسم، مع حمالات رفيعة وفتحة صدر على شكل حرف V، فيما أضفت الخامات اللامعة لمسة من الفخامة على التصميم، الذي جمع بين الأنوثة والجرأة.

ونسقت مايان السيد إطلالتها مع عقد فضي كبير مرصع بالأحجار اللامعة، زاد من بريق المظهر، بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان طويل، لتبرز تفاصيل الفستان والمجوهرات.

واختارت الفنانة مكياجًا يبرز ملامحها، مع التركيز على العيون وأحمر شفاه هادئ، لتكتمل الإطلالة التي اعتمدت على اللون الفضي وتفاصيله اللامعة، في اختيار يناسب أجواء المهرجانات السينمائية والسجادة الحمراء.